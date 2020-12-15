خاص.. وزارة الرياضة توفر طائرة خاصة لإعادة منتخب الشباب من تونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إنه تقرر تجهيز طائرة خاصة ستتحرك من مصر مساء اليوم الثلاثاء إلى تونس لإعادة بعثة المنتخب المصري للشباب المشارك في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم 2021.

وأشار فوزي، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن وزير الرياضة، أشرف صبحي تواصل اليوم مع بعثة المنتخب في تونس والسفير المصري في تونس، إيهاب فهمي؛ للاطمئنان على صحة بعثة منتخب الشباب.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة:"الوزير شدد على أهمية صحة أفراد البعثة عن أي شيء آخر، كما تواصل مع نائب رئيس اللجنة الخماسية، جمال محمد علي الذي سافر إلى تونس اليوم للاطئمئنان منه على أوضاع البعثة، كما توجه بالشكر لوزير الرياضة التونسي؛ حيث يتواجد طبيب خاص تونسي للإشراف على علاج ربيع ياسين، المدير الفني للمنتخب ولاعبي المنتخب وكذلك شكر سفيرنا في تونس على ماقام به".

وكان من المقرر أن يستهل منتخب الشباب مشواره في البطولة بمواجهة نظيره الليبي، اليوم وهو الأمر الذي تعذّر بعدما ضرب فيروس كورونا صفوف لاعبو المنتخب الوطني للشباب الذي يستعد للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا، المقرر إقامتها في تونس، خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر الجاري، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.