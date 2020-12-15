رسميًا.. كاف يعتمد انسحاب منتخب الشباب أمام ليبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، اعتبار المنتخب الوطني للشباب منسحبا أمام نظيره الليبي، بعد تعذر الفراعنة خوض المواجهة بسبب إصابات كورونا التي ضربت صفوف الفريق.

وكان من المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الليبي ظهر اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة شمال افريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بموريتانيا، إلا أن المسحة التي أجراها لاعبو المنتخب الوطني أثبتت إيجابية عينة 14 لاعبًا بخلاف ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب.

واحتسب كاف اللقاء لصالح منتخب ليبيا بعدما أصيب عدد كبير من لاعبي منتخب الشباب وربيع ياسين المدير الفنى بفيروس كورونا.

وكان منتخب الشباب، قد توجه، منذ قليل، إلى ملعب مباراته أمام ليبيا، بعدما حضّر الجهاز الفني قائمة اللاعبين الجاهزين، لحسم أمر المباراة سواء بوجود عدد كافي من اللاعبين لإقامة اللقاء أو عدم إقامته، حيث تم تأجيل المباراة لمدة نصف ساعة، لحين اتخاذ كاف القرار النهائي الخاص بالمباراة.