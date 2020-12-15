منتخب الشباب يتوجه إلى ملعب مباراته أمام ليبيا بعد تأجيلها نصف ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

توجه منتخب مصر للشباب، منذ قليل، إلى ملعب مباراته أمام ليبيا، في إطار منافسات الجولة الأولى للفراعنة ببطولة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب 2021 بموريتانيا.

وأعد الجهاز الفني لمنتخب الشباب، قائمة اللاعبين الجاهزين، لحسم أمر المباراة سواء بوجود عدد كافي من اللاعبين لإقامة اللقاء أو عدم إقامته.

وفي سياق متصل، تأجلت مباراة مصر أمام ليبيا لمدة نصف ساعة، لحين اتخاذ كاف القرار النهائي الخاص بالمباراة.

وقبل ساعات، قال ياسين في وقت سابق، إن نتيجة المسحة الثانية لفيروس كورونا أثبتت إيجابية إصابته بالفيروس بالإضافة إلى 14 لاعبًا في منتخب الشباب.

وضرب فيروس كورونا صفوف لاعبو المنتخب الوطني للشباب الذي يستعد للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا، المقرر إقامتها في تونس، خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر الجاري، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2021 بموريتانيا.

وحتى الآن لا يزال موقف إقامة مباراة منتخب مصر أمام ليبيا المقرر لها عصر اليوم الثلاثاء غامضًا، في ظل انتظار قرار لجنة المسابقات واللجنة الطبية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".