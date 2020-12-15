سعفان الصغير: عواد لم يطلب العودة للإسماعيلي.. ولست قلقًا هذا الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي:

أبدى سعفان الصغير مدرب حراس مرمى فريق الإسماعيلي، تفائًلا كبيرًا بشأن تطور مستوى الفريق هذا الموسم مقارنة بما حدث في الموسم الماضي، بعد التدعيمات التي قدمتها الإدارة قبل انطلاق الموسم.

وقال سعفان في تصريحات إذاعية عبر برنامج ملعب الصقر، إنه في حال عدم تطور الأداء والنتائج هذا الموسم عن الموسم الماضي سيكون في تلك الحالة نهدر وقتًا، مؤكدا أن الفريق حاليا يتميز بالالتزام.

وأضاف، أنه ليس قلقًا من هذا الموسم، فبعد تقديم مستوى متراجع في الموسم الماضي سيكون على الفريق تقديم الأفضل هذا الموسم لإرضاء الجماهير، لافتا أن أي نتائج غير مرضية ستكون صعبة على الفريق وعلى الجمهور.

وأوضح، أن الفريق سيتطور ويزداد قوة بعد التدعيمات الصيفية المقرر أن تقوم بها الإدارة، مؤكدًا أن الدوري هذا الموسم سيكون صعب جدًا.

وأشار مدرب حراس الإسماعيلي إلى أن الدوري صعب وسيكون هناك صراع على المقدمة بين 7 فرق هذا الموسم.

وفسر سبب تعاقد الإسماعيلي مع محمد صبحي، بأنه في البداية كانت الإدارة تفاوض عدد من الحراس، لكن النهاية تم الاستقرار على عودته مجددًا.

وأكد أن محمد عواد حارس الزمالك لم يطلب من إدارة الإسماعيلي العودة للفريق، وكذلك الحال مع الإدارة فهي الأخرى لم تسعى لعودته.

وتابع:" هناك حارس مرمى طلب الحصول على 3 مليون جنيه "كاش" قبل الانضمام رسميًا لصفوف الفريق".

وأتم:" الفريق لم يكن يحتاج لحارس مرمى لكنه يسعى لتدعيم صفوفه فقط، ولذلك فاوضنا حارس مرمى وطلب الحصول على 6 مليون جنيه سنويا، لكننا لا ندفع هذه الأرقام".