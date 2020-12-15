جلسة فنية بين باتشيكو ولاعبي الزمالك

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة. رجيلة. وحرص باتشيكو على شرح العديد من المهام الفنية والتكتيكية المراد تنفيذها خلال المران، حيث طالب المدرب اللاعبين بضرورة التركيز في المواجهة المقبلة أمام بيراميدز وحسم الثلاث نقاط. التركيز في المواجهة المقبلة أمام بيراميدز وحسم الثلاث نقاط. ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد 30 يونيو ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.



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