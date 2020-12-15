الكاف يكيل بـ «مكيالين» بين مصر والمغرب ويقضي على حلم الشباب المصري

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، قراراً باعتبار منتخب مصر للشباب منسحبًا أمام منتخب ليبيا ، خلال المواجهة التي كان من المقرر لها أن تقام مساء اليوم الثلاثاء في تمام الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة، علي الرغم من وصول 14 لاعباً المنتخب المصرى إلي ملعب المباراة.

وعلل كاف ، اتخاذه لهذا القرار بعدم اكتمال الحد الأدني من اللاعبين ، وأن يكون 15 لاعباً ، وجاءت قائمة المنتخب

التي وصلت إلي ملعب المبارة وبها 14 لاعب فقط .

علي الرغم من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أصدر قرار قبل ذلك بتأجيل مباراة الرجاء المغربي أمام الزمالك في نصف نهائي دورى أبطال إفريقيا ، في موقف مشابه وكان الفريق به عدد إصابات قدرت بـ 16 لاعب.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اعتبار المنتخب

الوطني للشباب منسحبًا أمام منتخب ليبيا، بعدما جاءت قائمة المباراة من دون العدد المطلوب لإقامة اللقاء بين المنتخبين، ضمن بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا العام المقبل.

احتسب كاف ، اللقاء لصالح منتخب ليبيا بعدما أصيب عدد كبير من لاعبي منتخب الشباب وربيع ياسين المدير الفنى بفيروس كورونا.

وجهز الجهاز الفني لمنتخب الشباب، قائمة اللاعبين الجاهزين، لحسم أمر المباراة، سواء بوجود عدد كافٍ من اللاعبين لإقامة اللقاء، أو عدم إقامته، حيث تم تأجيل المباراة لمدة نصف ساعة، لحين اتخاذ كاف القرار النهائي الخاص بالمباراة.