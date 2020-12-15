صرف مستحقات لاعبي الزمالك اليوم

أكد أشرف قاسم، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، صرف جميع المستحقات الخاصة باللاعبين عقب انتهاء المران المقام حاليًا على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.
قال قاسم في تصريحاته للموقع الرسمي لنادي الزمالكبأن جميع لاعبي الفريق سوف يستلمون شيكات بمستحقاتهم عقب انتهاء المران.
وأضاف: "كان هناك حرص شديد على صرف جميع المستحقات من أجل تركيز الفريق علىمباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث نسعى إلى توفير مناخ جيد للاعبين والجهاز الفني".
وتابع: "الكابتن أيمن يونس يعمل بشكل متواصل على ملف تجديد وتعديل العقود وإبرام التعاقدات الجديدة، باعتباره المسؤول عن هذا الملف، وسوف سيكون هناك أخبار طيبة للجماهير خلال الفترة المقبلة".
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