اختبار "رابيد تيست" للاعبي الزمالك قبل مواجهة بيراميدز

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى اختبار "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا المستجد قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة. للفريق المقامة حالياً على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة. قام الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة بالاطمئنان على حالة اللاعبين الطبية قبل انطلاق التدريبات. بالاطمئنان على حالة اللاعبين الطبية قبل انطلاق التدريبات. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره بيراميدز يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد 30 يونيو ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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