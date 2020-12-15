رسميًا.. الكاف يعتبر منتخب الشباب منسحبًا من مباراة ليبيا

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" اعتبار المنتخب الوطني للشباب منسحبًا أمام منتخب ليبيا، بعدما جاءت قائمة المباراة من دون العدد المطلوب لإقامة اللقاء بين المنتخبين، ضمن بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بموريتانيا العام المقبل.
احتسب كاف اللقاء لصالح منتخب ليبيا بعدما أصيب عدد كبير من لاعبي منتخب الشباب وربيع ياسين المدير الفنى بفيروس كورونا.
وكان توجه منتخب الشباب، منذ قليل، إلى ملعب مباراته أمام ليبيا، المقرر انطلاقها بعد قليل، بالجولة الأولىللفراعنة ببطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب 2021 بموريتانيا.
وجهز الجهاز الفني لمنتخب الشباب، قائمة اللاعبين الجاهزين، لحسم أمر المباراة، سواء بوجود عدد كافٍ من اللاعبين لإقامة اللقاء، أو عدم إقامته، حيث تم تأجيل المباراة لمدة نصف ساعة، لحين اتخاذ كاف القرار النهائي الخاص بالمباراة.
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