تأجيل لقاء منتخب الشباب وليبيا لمدة نصف ساعة

توجه منتخب الشباب، منذ قليل، إلى ملعب مباراته أمام ليبيا، المقرر انطلاقها بعد قليل، بالجولة الأولى للفراعنة ببطولة شمال أفريقيا المؤهلة

لبطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب 2021 بموريتانيا.

وجهز الجهاز الفني لمنتخب الشباب، قائمة اللاعبين الجاهزين،

لحسم أمر المباراة، سواء بوجود عدد كافٍ من اللاعبين لإقامة اللقاء، أو عدم إقامته، حيث تم تأجيل المباراة لمدة نصف ساعة، لحين اتخاذ كاف القرار النهائي الخاص بالمباراة.