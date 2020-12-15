منتخب الشباب ينتظر قرار الكاف لحسم خوضه لقاء ليبيا

كشف مصدر مسئول في اتحاد الكرة أن منتخب الشباب ينتظر قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، بشأن إقامة مباراة الفراعنة مع ليبيا في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم في موريتانيا العام المقبل.

قال المصدر، إن المنتخب يضم حاليًا 14 لاعبًا جاهزين لخوض اللقاء، وتنص اللوائح

على ضرورة وجود 15 لاعبًا، بينهم حارس مرمى على الأقل لخوض المباريات.

وتحتضن تونس فعاليات بطولة شمال أفريقيا، خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر الجاري، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهة منتخب مصر لنظيره الليبي اليوم الثلاثاء،

على ملعب "المنزة"، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته على ملعب "رادس". ويلاقي المنتخب الوطني نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات المنتخب المصري في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.