بعد تصريحه بعدم وجود مهاجمين بسبب الكورونا..متحدث منتخب الشباب "مش متابع"

خرج وليد ماهر المتحدث الرسمي للمنتخب الوطني للشباب، منذ أيام ليصرح بأن فيروس كورونا ضرب 17 لاعبًا ببعثة الفريق بالإضافة لربيع ياسين المدير الفني للمنتخب، بعد إيجابية عينتهم، ذلك قبل مواجهة ليبيا المقرر لها اليوم الثلاثاء، ببطولة شمال أفريقيا، المؤهلة لأمم أفريقيا 2021.

أكد وليد ماهر بأنه سيتم إعادة مسحات كورونا مرة أخرى، والتي أظهرت تحول عينة ثلاث لاعبين من فيروس كورونا، من إيجابية لسلبية، صباح اليوم الثلاثاء، هم كل من: محمود صابر المحترف في النجم الساحلي، محمد أشرف لاعب الأهلي، محمد شحاتة لاعب طلائع الجيش، من إيجابية إلى سلبية، فيما ستعاد مسحة السيد عطية حارس مرمى

الزمالك من جديد.

"ليس لدينا مهاجمين"

قال وليد ماهر أمس الأثنين ، بأن كورونا ضربت خط هجوم المنتخب بأكمله ، وأن المنتخب ليس لديه مهاجم بالمباراة، بالرغم من سلبية مسحة يوسف حسن لاعب منتخب الشباب، ومهاجم المقاولون العرب صاحب الـ17 عامًا، الذي يعد أحد مواهب ذئاب الجبل الأخيرة، وهداف بطولة الجمهورية لفئته، بـ21 هدفًا وحصوله على أفضل لاعب بالبطولة، ويثني الجميع بالمقاولون العرب، باللاعب بأن لديه مستقبل واعد، وتم تصعيده مؤخرًا للفريق الأول ، وأقترابه من الرحيل لأوروبا، الغريب في

الأمر بأن المتحدث بأسم المنتخب الوطني للشباب يصرح دون مراجعة حديثه بقوله " مباراة المنتخب ستلعب غدا في موعدها، وخط هجومنا بأكمله مصاب بفيروس كورونا ومن ضمنهم أسامة فيصل"، فهل المتحدث الرسمي لا يعلم مراكز المنتخب ، أو لا يراجعها قبل أن يصرح؟

وتحتضن تونس فعاليات بطولة شمال أفريقيا، خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر الجاري، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهة منتخب مصر لنظيره الليبي اليوم الثلاثاء، على ملعب "المنزة"، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته على ملعب "رادس".

ويلاقي المنتخب الوطني نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات المنتخب المصري في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.