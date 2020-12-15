بث مباشر | شاهد ريال مدريد واثلتيك بلباو في الدوري الاسباني “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ريال مدريد واثلتيك بلباو في اهم مباريات اليوم الثلاثاء 15-12-2020 ضمن الجولة 19 من الدوري الاسباني.

تنقل مباراة “ريال مدريد واثلتيك بلباو” على قناة بي إن سبورتس 3، بصوت المعلق الليبي “محمد بركات”، كما تنقل على قناة لاليجا تي في بار.

تقام مباراة ريال مدريد واثلتيك بلباو على ملعب الفريدو دي ستيفانو، بإدارة من الحكم الاسباني “خيسوس خيل مانزانو”، وتنطلق في تمام الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش، 23:00 بتوقيت مصر، 00:00 بتوقيت السعودية.

أنهى حامل اللقب “ريال مدريد” سلسلة اللاهزيمة التاريخية لنادي “اتلتيكو مدريد” التي وصلت إلى 23 مباراة متتالية في الدوري الاسباني دون خسارة، بفوزًا رائع ومعنوي بنتيجة (2-0) على الملعب الذي سيشهد مواجهته امام اثلتيك بلباو اليوم.

ومكن هذا الفوز “ريال مدريد” من استعادة ثقة اللاعبين في المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري الاسباني، إذ صعد إلى المركز الثالث مقلصًا الفارق إلى 3 نقاط عن أصحاب المركز الأول “ريال سوسيداد” الذي لعب مباراة زائدة، و”اتلتيكو مدريد” الذي ينقصه مباراة مؤجلة.

ورغم ذلك يمتلك “ريال مدريد” سجلاً مخيبًا للآمال في معقله هذا الموسم في الدوري الاسباني، بخسارته مرتين في اخر 5 مباريات على ملعب الفريدو دي ستيفانو، وسجل اهداف بمتوسط 1.6 هدف المباراة الواحدة، ولكن لم يخسر النادي الملكي على أرضه امام اثلتيك بيلباو منذ فبراير 2005، حقق 14 فوز وتعادل مرتين.

ويعاني “اثلتيك بلباو” خارج ملعبه هذا الموسم في الدوري الاسباني حيث حقق الفوز مرة واحدة فقط من أصل 7 مباريات خاضها خارج ملعب “سان ماميس”، تعادل في 2 وخسر 4، وبشكل عام انتصر في 3 مناسبات فقط بعد مرور 12 جولة.

ويتواجد اثلتيك بلباو في المركز 13 في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 14 نقطة، وسجل لاعبوه 14 هدف، واستقبلت شباكه 14 هدف ايضًا.

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