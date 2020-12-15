بث مباشر | شاهد مانشستر سيتي ووست بروميتش في الدوري الانجليزي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي ووست بروميتش ألبيون في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 15-12-2020 ضمن الجولة 13 من الدوري الانجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “مانشستر سيتي ووست بروميتش ألبيون” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما تنقل على قناة سبورت تي في 2 البرتغالية.

تقام مباراة مانشستر سيتي ووست بروميتش ألبيون على ملعب الاتحاد، بإدارة من الحكم الانجليزي “بيتر بانكس”، وتنطلق في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

على الرغم من معاناة المشجعين اثناء مشاهدة ديربي مانشستر بسبب الاداء المخزي للطرفين، الا ان “مانشستر سيتي” خرج برقم إيجابي وقياسي للفريق، إذ حافظ على نظافة شباكه للمباراة السادسة على التوالي بعد انتهاء اللقاء امام مانشستر يونايتد بالتعادل السلبي.

ويسجل “مانشستر سيتي” أسوأ بداية له في الدوري الانجليزي في العقد الماضي بعد 11 مباراة، وإن كانت متكافئة مع موسم 2013/2014 عندما فازوا في النهاية بلقبهم الثاني خلال العقد، ويتواجد رجال بيب جوارديولا في المركز التاسع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 19 نقطة، فاز في 5 مباريات وتعادل في 4، وتعرض للخسارة في مناسبتين.

وسيتوجب على فريق “وست بروميتش ألبيون” بذل جهد مضاعف خلال الشوط الأول، حيث يفضل “مانشستر سيتي” حسم المباريات التي تقام على أرضه مبكرًا، إذ جاءت ثمانية من أهدافهم الـ11 المسجلة في الدوري الانجليزي على ملعب الاتحاد في النصف الأول من اللقاء.

وعلى عكس ما يتوجب فعله امام مانشستر سيتي، استقبل “وست بروميتش ألبيون” هدفًا في الثانية 20 من زمن الشوط الأول امام “نيوكاسل” في الجولة الماضية، في المباراة التي انتهت بفوز الماكبيس بهدفين مقابل هدف واحد.

ويقبع وست بروميتش ألبيون في المركز قبل الاخير -19- في سلم ترتيب الدوري الانجليزي، برصيد 6 نقاط فقط من 12 مباراة، فاز في لقاء وحيد، وتعادل في 3، وخسر 8 مرات، واستقبلت شباكه 25 هدف كأضعف دفاع في المسابقة.

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