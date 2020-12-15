ريال مدريد للحاق بالصدارة وامتحان صعب لبرشلونة 

يسعى ريال مدريد للحاق بالصدارة في حين يخوض غريمه برشلونة اختباراً صعباً أمام المتصدر ريال سوسييداد في المرحلة التاسعة عشرة من الليغا.



يخوض برشلونة امتحانًا صعبًا ومهمًا للدخول في المنافسة على لقب الدوري الإسباني عندما يستضيف المتصدر ريال سوسييداد الأربعاء، فيما سيسعى ريال مدريد المنتشي من الفوز في دربي العاصمة اللحاق بالمتصدرين عندما يستقبل أتلتيك بلباو الثلاثاء في مباراتين مقدّمتين من المرحلة التاسعة عشرة.



وتخوض الأندية الأربعة هاتين المباراتين باكرًا لانشغالهما في الكأس السوبر الإسبانية التي ستقام في منطقة الاندلس، حيث يستضيف ملعب "لا كارتوخا" في اشبيلية النهائي في 17 كانون الثاني/يناير بحسب تقارير صحافية، فيما تقام مبارتا نصف النهائي في 13 و14 من الشهر ذاته في إشبيلية، ملقة أو قرطبة، دون معرفة اذا كان الحضور الجماهيري مسموحًا بسبب تفشي كورونا.



ويتصدر سوسييداد ترتيب الليغا برصيد 26 نقطة بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد الثاني، فيما يتخلف ريال عنهما بثلاث نقاط في المركز الثالث بينما يجد برشلونة نفسه في مركز ثامن غير مألوف على بعد 9 نقاط من الصدارة (17).



ويدخل ريال المباراة على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" بعد أن حسم دربي العاصمة لصالحه بنتيجة 2-صفر في المرحلة الثالثة عشرة السبت، ملحقًا بأتلتيكو الخسارة الأولى في الدوري هذا الموسم، ليختم أسبوعًا مثاليًا بعد أن تجنّب الغياب عن الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا للمرة الاولى منذ العام 1998 بفوزه الأربعاء في الجولة الاخيرة من دور المجموعات على بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.



وكان ريال استعاد في الدربي خدمات قائده المدافع سيرخيو راموس بعد أن غاب عن المباريات الثلاث السابقة في الليغا بسبب الإصابة.



من جهته، يمر بلباو بفترة سيئة بعد أن فشل في تحقيق الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة في الدوري ويحتل المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة، آخرها تعادل 2-2 مع مضيفه فالنسيا السبت.



امتحان صعب لبرشلونة

أما برشلونة الذي يمر بفترة مضطربة، فيستقبل ريال سوسييداد المتصدر-المفاجأة هذا الموسم في مباراة صعبة على ملعب "كامب نو" متطلعًا لإلحاق الهزيمة الثانية به فقط هذا الموسم في الدوري.



وأنقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي النادي الكاتالوني من فخ التعادل السلبي عندما سجل هدف الفوز 1-صفر ضد ليفانتي الأحد، بعد أيام على سقوط مدو أمام يوفنتوس الإيطالي بقيادة غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في دوري الأبطال خسر على اثره الفريق صدارة المجموعة ما سيضعه أمام مواجهة خصم صعب في دور الثمن النهائي.



واكتفى برشلونة بخمسة انتصارات في الدوري هذا الموسم من 11 مباراة (يملك مباراة مؤجلة) مقابل أربعة تعادلات وهزيمتين، بعد أن مني اثر الخسارة أمام قادش في المرحلة الثانية عشرة بأسوأ بداية له في الدوري منذ موسم 1987-1988.



لكن المهمة لن تكون سهلة أمام خصم مني بهزيمة واحدة هذا الموسم كانت في المرحلة الرابعة أمام فالنسيا قبل أن يحقق سلسلة من تسع مباريات من دون خسارة.



لكن الفريق الباسكي فشل في الخروج بالنقاط الثلاث في مبارياته الثلاث الأخيرة حيث اكتفى بالتعادل، آخرها 1-1 أمام ضيفه ايبار الأحد.



وكان سوسييداد بلغ الأدوار الاقصائية من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" بعد سيناريو مجنون بفضل تعادل قاتل أمام نابولي الايطالي 1-1 بموازاة فوز قاتل لرييكا الكرواتي على زد الكمار الهولندي في المجموعة ذاتها.

المصدر: فرانس برس