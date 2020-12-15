النجم النرويجي هالاند: أنا مسحور بكريستيانو رونالدو 

أعرب النجم النرويجي الشاب، إيرلينغ هالاند، عن إعجابه الشديد بكل من النجمين، كريسيتانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، وزلاتان إبراهيموفيتش، هداف نادي ميلان، بحسب ما ذكرت صحيفة "إس" الإسبانية.



وقال هالاند، الحائز على جائزة "الفتى الذهبي" من صحيفة "توتو سبورت الإيطالية" إنه "مسحور" بمشاهدة النجمين في الملاعب.



ونوه إلى أنه يعتبره: "كلاهما مثالًا رائعًا للاستمرارية في الملاعب، وما سمح لهما باللعب حتى الآن هو تقديمها لمستويات العالية طوال تلك الأعوام"، وهنا تجدر الإشارة إلى أن كريستيانو رونالدو وصل سن الخامسة الثلاثين، بينما أتم زلاتان 39 عاما من عمره.



وقال هالاند الذي يغيب حاليا عن الملاعب بسبب الإصابة إنه يحلم بالفوز بدوري أبطال أوروبا، مردفا: "هو الحلم الأعظم بالنسبة لي، وأريد تحقيق الأحلام مع (فريقي)بوروسيا دورتموند" الألماني.



وعن رأيه بنادي بايرن ميونخ الذي يسيطر على لقب الدوري الألماني منذ أعوام عديدة، أجاب : "هم حاليا أفضل فريق في العالم ويبنغي لنا أن نحاول الوصول لمستويات أفضل وأن نتغلب عليهم".



وبشأن الأنباء عن انتقاله إلى ناد آخر في حال لم يحقق بطولات مع فريقه الحالي بوروسيا دورتموند، أوضح: "ما يهمني حاليا أن أقدم أداء جيدا مع النادي".