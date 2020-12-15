الامارات | أرتيتا يثق في إمكانية تخطي أرسنال لأزمته الحالية

شكرا لقرائتكم خبر عن أرتيتا يثق في إمكانية تخطي أرسنال لأزمته الحالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبدى الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، ثقته في أن الأداء السيء لفريقه في الآونة الاخيرة سيمثل ومضة فيما بعد، لكنه أكد أنه الظرف الحالي يحتم على اللاعبين ضرورة الوقوف إلى جانب الفريق.

ويحتل أرسنال المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، وخسر المباراة الماضية على ملعبه أمام بيرنلي، مما تسبب في انتقادات عديدة من وسائل الإعلام.

وأضاف أرتيتا في تصريحات للصحفيين: "دائما أشعر بأن خسارة المباريات يولد لدي الحافز للعودة مرة أخرى إلى طريق الانتصارات".

وتابع: "استمرار تراجعنا في الترتيب أكثر من مرة ليس هو الوضع الذي نرغب في أن نكون به".

وتابع أرتيتا: "لكن ذلك هو وضعنا الحقيقي في الوقت الحالي ويجب علينا مواجهته، ومن أجل ذلك علينا أن نتحلى بالشجاعة وأن نقاتل وألا يستسلم أحد".

وقال أرتيتا أن على النادي بأكمله أن يتحلى بالمسؤولية ويظهر أن بإمكانه تخطي الوضع الحالي والنجاح.

وتولى أرتيتا منصبه كمدير فني لأرسنال في ديسمبر من العام الماضي، وأنهى الموسم الماضي في المركز الثامن بالدوري الإنجليزي، كما أنفق أكثر من 76 مليون جنيه إسترليني (500ر101 مليون دولار) على سوق الانتقالات، ومنها 45 مليون جنيه إسترليني دفعت لضم الغاني توماس بارتي لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني.

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