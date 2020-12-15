الامارات | مدرب الإمارات مارفيك يختار مساعديه.. تحديد موعد قدومه إلى الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإمارات مارفيك يختار مساعديه.. تحديد موعد قدومه إلى الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الامارات اليوم" المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك اختار مساعدين ضمن الجهاز الفني للمنتخب الاماراتي، هما رويل كومانز وجون ميتجود، فيما استبعد النجم الهولندي مارك فان بوميل من فريقه.

من جهة أخرى، قال مصدر مسؤول لـ"الامارات اليوم" أنه ليس شرطا أن يأتي مارفيك الى الإمارات في هذه الأيام للتوقيع على العقد بشكل رسمي، ولكنه يتوقع أن يلتحق بمهمته قبل نهاية العام الجاري، أي في غضون أسبوعين.

وكان اتحاد الامارات بكرة القدم قد أعلن توصله لإتفاق مع المدرب مارفيك لقيادة "الابيض" في التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس اسيا 2023.

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