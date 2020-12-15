شكرا لقرائتكم خبر عن ثيو هيرنانديز: لا أفكر فى العودة لريال مدريد والميلان يسعى للفوز بالكالتشيو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ثيو هيرنانديز، الظهير الأيسر لميلان، انه لا يفكر فى الوقت الحالى فى إمكانية عودته في المستقبل للعب مع ريال مدريد، وكان هيرنانديزانتقل من الميرنجي إلى ميلان في صيف 2019 نظير 20 مليون يورو، ولا يوجد أي بند لريال مدريد يمنحه أحقية استعادة اللاعب في المستقبل.
وقال هيرنانديز، لوسائل إعلام إسبانية، "أعيش أفضل لحظة في مسيرتي، على الأقل أعتقد أنا ذلك، وأشعر أنني بحالة جيدة جدا في ميلان وأقدم مستويات ممتازة، إذا كان الأمر بيدي سأبقى في ميلان مدى الحياة، ليس لدي رغبة في العودة إلى ريال مدريد. أرى الأمر بهذه الصورة".
وأضاف، "لا أعرف إذا كانوا في ريال مدريد يشعرون بأي ندم على رحيلي، أعلم أنني ذهبت هناك في سن مبكر جدا، ولم ألعب كثيرا وهذا يفقدك ثقتك بنفسك، لكن في ميلان حصلت على دقائق كثيرة، ميلان لم يقدم أداء جيدا لسنوات عديدة، أعتقد أنه يمكننا إبعاد اللقب عن يوفنتوس".
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