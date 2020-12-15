شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة المسابقات تعاقب رمضان صبحي وعلى ماهر والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس مازن مرزوق، العقوبات التالية، بعد مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز. إيقاف رمضان صبحي لاعب بيراميدز مباراة واحدة، بعد طرده لحصوله على إنذارين في مباراة فريقه أمام الاتحاد. إيقاف علي ماهر المدير الفني للمصري مباراة واحدة، وتغريمه عشرون ألف جنيها، لطرده في مباراة فريقه مع الإسماعيلي. إيقاف طارق أبوالليل المدير الإداري للنادي الإسماعيلي، مباراة واحدة، وتغريمه عشرون ألف جنيها، لطرده في مباراة فريقه مع المصري. الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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