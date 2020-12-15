البعض قدر يقنع الجمهور أن الأهلي والزمالك بينهم خناقة .. ميدو يكشف تفاصيل أزمته مع أمير مرتضى منصور

تحدث أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق،خلال تصريحاته على فضائية "النهار" في برنامج "أوضة اللبس" عن الأزمة التي حدثت بينه وبين أمير مرتضى منصور؛ بسبب صورته مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وقال "ميدو"، "اتربينا علي "احترام الكبير"، والخطيب وحسن حمدي وفرج عامر أكبر مني وأحترمهم".

وأضاف "البعض قدر يقنع الجمهور أن الأهلي والزمالك بينهم خناقة، وهو أمر عارِ تمامًا من الصحة، الرياضة بتعلمنا الحُب واحترام المنافسين قبل أي شيء".

وتابع "البعض يُحاول أن يأخذني في "خناقة" معه ولكنُّه لن ينجح، لا لتصفية الحسابات".

وأكمل "كانت لديّ "جميع الأدوات" التي تُمكنِّني من الهجوم على البعض، لكن الموضوع انتهي بالنسبة لي، لأن الزمالك هو الأهم".

واستطرد "مَن يُحاول أن يُزايد علي حب ميدو للزمالك ربما يكسب 5%، ولكن الجميع يعلم مَن هو ميدو".

وأوضح: "أتحدَّث دائمًا عن أي مشكلة في برنامجي بدون "أجندات أو تحيُّز"، ولا يوجد مَن لم انتقده في الخطأ أيًا كان انتماؤه".

وقال ميدو "هل يُعقل أن يتهمني البعض بمحاربة الزمالك، هل يُعقل أن يحارب شخص "بيته"؟".

وأتم "أعترف بأنَّني كُنت مُتعصبًا في الماضي، لكنِّني أُفكر الآن بشكل مُختلف، ورسالتي هي "إيصال المعني الحقيقي لكرة القدم".