الإعلامي أحمد شوبير: «رجال ميت عقبة» أنقذوني من القتل

كشف الإعلامي أحمد شوبير كواليس تلقيه تهديدا بالقتل خلال فترة حكم الإخوان.

وقال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي:" تلقيت تهديدا بالقتل خلال حكم الإخوان والزملكاوية ورجال ميت عقبة وقفوا بجانبي، وقاموا بحمايتي وحاولت مكافأة هؤلاء الرجال على وقوفهم بجانبي في هذا الموقف، ولكنهم رفضوا".

وواصل شوبير:" خلال فترة لعبي كنت أذهب إلى نادي الزمالك بشكل طبيعي، بدعوة من الكابتن عزمي مجاهد وأجلس مع الكابتن محمود أبو رجيلة وعبد الرحيم محمد، رغم التنافس في الملعب وأتمنى عودة المحبة والمودة بين الأهلي والزمالك مجددا".