الامارات | شباب الأهلي: مدة عقد المدرب مهدي علي "سنة ونص"

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب الأهلي: مدة عقد المدرب مهدي علي "سنة ونص" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

أعلنت شركة شباب الأهلي لكرة القدم التعاقد رسمياً مع المدرب مهدي علي، ليتولى تدريب الفريق الأول خلفاً للمدرب الإسباني جيرارد زاراغوسا.

وأوضح النادي أنه تعاقدت مع مهدي علي بعقد يمتد لمدة موسم ونصف الموسم لكنه لم يكشف عن المقابل المالي، وقالت: "هذه الخطوة من شركة الكرة تأتي لثقتها في المدرب مهدي علي وقدرته على تحقيق النتائج المرجوة للفريق الذي ينافس على عدد من البطولات المحلية".

وأضافت: "تقدمت شركة كرة القدم بالشكر للمدرب الإسباني جيرارد زاراغوسا والجهاز المعاون على الجهود التي بذلوها مع الفريق متمنين لهم التوفيق".

يذكر أن مهدي علي سبق له قيادة شباب الأهلي في موسم 2017-2018 خلفاً للمدرب الروماني أولاريو كوزمين، إذ حل الفريق في المرتبة الخامسة من دوري الخليج العربي، بينما خرج من نصف النهائي في مسابقتي كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي.

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