شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. سموحة يبدأ الإستعداد لمواجهة الإتحاد السكندرى والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحه بقيادة أحمد سامى المدير الفنى تدريباته اليومية فى تمام الثامنة مساء اليوم وذلك فى اطار الإستعداد لمواجهة الإتحاد اسلكندرى فى الجولة الثانية من بطولة الدورى العام والتى ستقام يوم الجمعة 18 ديسمبر.

وسيخضع اسلام جمال صانع ألعاب الفريق لفحص طبى قبل انطلاق التدريب لتحديد حجم الإصابة التى يعانى منها ومدى امكانية لحاقه بمواجهة زعيم الثغر خاصة وأنه أحد الأوراق الأساسية التى يعتمد عليها المدير الفنى .

وسيعقد المدير الفنى جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب لشرح الأخطاء الدافعية التى وقعوا فيها خلال مواجهة غزل المحلة فى الدورى أمس والتى كانت سبباً فى خسارة أول نقطتين بالمسابقة لتجنب تكرارها فى المباريات القادمة خاصة فى ظل صعوبة الدورى العام هذا الموسم.

فى نفس الوقت سيقوم أحمد سامى بإعادة توظيف بعض اللاعبين فى مركز صانع الألعاب لتعويض رحيل ناصر ماهر الذى عاد إلى الأهلى مرة آخرى عقب انتهاء اعارته لسموحة لتجهيز أكثر من بديل استراتيجى فى هذا المركز خصوصا بعد تراجع أداء شريف رضا فى المباراة الماضية واضاعته العديد من الفرص السهلة التى كانت كفيله بحصد أول 3 نقاط فى مسيرة الفريق بالدورى.

وطلب مدرب سموحه من احمد ناجى مدرب الحراس رفع تدريبات الحراس لأقصى مستوى خصوصا فى ظل تراجع مستوى الهانى سليمان خلال مواجهة الغزل عكس ما ظهر عليه فى الموسم الماضى . الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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