شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت العدل يعلن ترشحه لانتخابات رئاسة الزمالك رسميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت السيناريست مدحت العدل رسميًا ترشحة لانتخابات رئاسة نادي الزمالك. وكتب العدل على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "نويت الترشح بإذن الله في إنتخابات نادي الزمالك القادمة علي مقعد الرئاسة علي ان يتم ذلك بعد دراسة عميقة ومتأنية لكل ما يخص النادي العريق داخلياً وخارجيا لإتخاذ القرار المناسب الذي يصب في مصلح الزمالك..الزمالك فقط. وفقنا الله لما فيه خير الكيان وتاريخه العظيم ومستقبله المشرق ان شاء الله". https://www.facebook.com/MedhatElAdlPage/posts/225271248968401 الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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