شكرا لقرائتكم خبر عن دينا مشرف تقود فريقها لتصدر الدوري الألماني لتنس الطاولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استطاعت دينا مشرف، بطلة مصر في تنس الطاولة، أن تقود فريقها لانجشتاد لتصدر الدوري الألماني بـ7 نقاط، بعد مباراتين فقط منذ بدء المنافسات. إذ نجحت دينا بمشاركة فريقها في التغلب على فريق شوابهوزن بنتيجة 6/2.

كما نجحت الفوز على فريق بينجن بنتيجة 6/2. وتستعد البطلة المصرية لمواجهة فريق بوبليجن، السبت المقبل، في المباراة النهائية من النصف الأول من الدوري، على أن يقام النصف الثاني آخر يناير 2021.

وكانت دينا تأهلت لطوكيو 2021 مع المنتخب المصري، وهي أول لاعبة مصرية احترفت تنس الطاولة وتحتل المركز الـ35 عالميًا.