شكرا لقرائتكم خبر عن دينا مشرف تقود فريقها لتصدر الدوري الألماني لتنس الطاولة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استطاعت دينا مشرف، بطلة مصر في تنس الطاولة، أن تقود فريقها لانجشتاد لتصدر الدوري الألماني بـ7 نقاط، بعد مباراتين فقط منذ بدء المنافسات. إذ نجحت دينا بمشاركة فريقها في التغلب على فريق شوابهوزن بنتيجة 6/2.
كما نجحت الفوز على فريق بينجن بنتيجة 6/2. وتستعد البطلة المصرية لمواجهة فريق بوبليجن، السبت المقبل، في المباراة النهائية من النصف الأول من الدوري، على أن يقام النصف الثاني آخر يناير 2021.
وكانت دينا تأهلت لطوكيو 2021 مع المنتخب المصري، وهي أول لاعبة مصرية احترفت تنس الطاولة وتحتل المركز الـ35 عالميًا.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
122,086
-
تعافي
105,132
-
وفيات
6,943
كانت هذه تفاصيل خبر دينا مشرف تقود فريقها لتصدر الدوري الألماني لتنس الطاولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.