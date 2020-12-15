انفراجة في أزمة منتخب الشباب بعد إصابة 17 لاعبًا بكورونا.. المسحة الآخيرة تؤكد شفاء 6 لاعبين والمباراة في موعدها اليوم

تأكد إقامة مباراة منتخب مصر للشباب وليبيا في موعدها اليوم، الثلاثاء، وعدم تأجيلها بعد سلبية عينة 3 لاعبين من فيروس كورونا ليصل عدد اللاعبين الغير مصابين إلى 14 لاعبا سيتم خوض اللقاء بهم.

كما يجري صباح اليوم الثلاثاء، خضوع بعض من اللاعبين الـ14 المصابين بفيروس كورونا لاشعة مقطعية على الصدر وفى حالة تأكد سلامتهم سيتم ضمهم للقائمة المشاركة فى مباراة ليبيا.

وكان ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب الشباب، قد طالب بضرورة تأجيل المباراة المنتخب المصري مع نظيره الليبي، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات بطولة شمال إفريقيا بسبب فيروس كورونا.

وقال ياسين :"بعد تشتيت اللاعبين وعدم الجاهزية، نتيجة إصابة 17 لاعبا بكورونا، تحولت نتيجة ثلاثة لاعبين منهم إلي سلبية أمس بعد المسحة الثانية كما تحولت نتائج 3 لاعبين آخرين لسلبيه في المسحة الأخيرة فجر اليوم، ليصبح عدد اللاعبين المتاحين للمنتخب الوطني 15 لاعبا، وهنا سيقرر الكاف إقامة المباراة فى موعدها.

وتأكدت سلبية عينة اللاعب مصطفى أشرف نجل وزير الشباب والرياضة من فيروس كورونا والمتواجد ضمن قائمة منتخب مصر للشباب الذي يستعد لمواجهة منتخب ليبيا ولم يتحدد الموقف النهائى من اقامة المباراة من عدمه بعد إصابة 14 لاعبا من بينهم ربيع ياسين المدير الفنى.

وفى هذا الإطار، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن التواصل مستمر مع عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة والسفير إيهاب فهمي سفير مصر في تونس للاطمئنان على بعثة منتخب مصر للشباب وأنه تواصل مع ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب لمتابعة حالة المصابين بكورونا وهم 13 لاعبًا والمدير الفني.

وأكد وزير الرياضة في تصريحات تليفزيونية، أن الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اتحاد الكرة يسافر اليوم إلى تونس للاطمئنان على البعثة وسيتم اتخاذ القرار المناسب حيال البعثة.

ويتمسك الاتحاد الإفريقي بإقامة البطولة فى موعدها، وأن تكون مباراة منتخب الشباب فى موعدها، ولكن فى حالة واحدة، وهي أن يكون هناك 15 لاعبا فى قائمة الفراعنة.