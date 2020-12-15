شكرا لقرائتكم خبر عن نصدق مين؟.. محمد فضل: كهربا اعتذر لى واللاعب يرد : معتذرتش .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سادت حالة من الجدل الشديد فى الشارع الرياضى ، حول حقيقة اعتذار محمود كهربا لاعب الأهلى لمحمد فضل عضو اتحاد الكرة على خلفية أزمة مباراة تسليم درع الدورى، فى ظل تضارب التصريحات بينهما، حيث أكد محمد فضل عضو اتحاد الكرة أنه أغلق ملف محمود كهربا لاعب الأهلى والأزمة التى وقعت بينهما خلال احتفالية تسليم درع الدورى، وقال فضل فى ندوة ”الخليج 365”: "اللاعب حضر لاتحاد الكرة واعتذر لى رسميا ووقع على ما يفيد باعتذاره، وتم تقديم هذا الاعتذار للجنة الانضباط، وأغلقت الملف لأنه أخويا الصغير وأنا أحب لاعبى الكرة بشكل عام ولا أسعى لإيقافهم لأن عمرهم فى الملاعب محدود، وتحدثت معه وأزلت أى رواسب بيننا".

فى المقابل، أكد محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى، أنه لم يعتذر لمحمد فضل عضو اللجنة الخماسية عن المشادة التى حدثت بينها أثناء تتويج النادى الأهلى بدرع الدورى. وقال كهربا خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "علاقتى بسيد عبدالحفيظ جيدة ومن المستحيل أن تحدث بيننا أزمة، والأزمة كانت بينى وبين محمد الشناوى في أوضة اللبس وخرجت بشكل كبير لأن كهربا طرف فيها ودخول جماهير الزمالك أشعلت الخناقة، وتم خصم مليون جنيه من مستحقاتى لأن هو ده الصح علشان يظبطولى الدنيا ومش زعلان".

وأضاف كهربا: تأخرت مرة واحد ربع ساعة في الأهلى أتخصملى 20 ألف جنيه، وربنا عوضنا بالبطولات اللى هى أهم من الملايين، وتتويجى بالدورى وبطولة أفريقيا لأول مرة لا يقدر بثمن".

وتابع كهربا: "لا توجد أزمة بينى وبين محمد فضل وتصافحنا بعد نهائى أفريقيا، ولكن لم أعتذر وكل ما قلته أنت زى أخويا الكبير ومعنديش مشكلة، والأهلى ساندنى فى أزمتى مع محمد فضل".

وعن أزمة السوبر، قال كهربا: "لم أفتعل أزمة فى مباراة السوبر، وعبد الله جمعة أخى الصغير وحاولت فى مباراة السوبر إبعاده عن جماهير الأهلى، وحتى الآن لا أعلم سبب إيقافى بعد مباراة السوبر".