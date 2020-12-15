شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف متأخرات اللاعبين ورواتب الموظفين بإجمالى 35 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت اللجنة المؤقتة التى تدير نادى الزمالك فى سداد المستحقات المتأخرة للاعبين ورواتب الموظفين داخل النادى بإجمالى 35 مليونا و132 ألف جنيه، حيث تسلم لاعبو الفريق الأول شيكات مستحقة الصرف من إدارة الكرة بالنادى، فيما تم صرف الرواتب المتأخرة لموظفى النادى.

ووفرت اللجنة رواتب الموظفين ومتأخرات اللاعبين فى إطار سياستها لفرض مزيد من الاستقرار داخل النادى رغم الأزمة المالية التى يمر بها النادى الفترة الأخيرة.

من ناحية أخرى يدرس البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لفريق الزمالك ضم يوسف أوباما لاعب الزمالك لقائمة مباراة بيراميدز المقرر لها بعد غد ضمن مباريات الجولة الثانية من الدورى، وذلك عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا ومشاركته فى التدريبات الجماعية للفريق أمس.

ويرفض البرتغالى المجازفة بالدفع باوباما أساسيا فى مباراة بيراميدز لعدم اكتمال لياقته البدنية والفنية، فيما استقر باتشيكو على عودة الونش للتشكيل الأساسى للمباراة فى خط الدفاع بعدما كان احتياطيا فى مباراة المقاولون الماضية.

أصبح المغربى محمد أوناجم لاعب الزمالك جاهزا للمشاركة فى مباراة بيراميدز المقرر لها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية للدورى، بعدما تعافى من الإصابة التى كان يعانى منها وهى عبارة عن شد فى العضلة الأمامية، وشارك أوناجم فى التدريبات الجماعية للفريق أمس ليصبح جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة في المباراة.

فى سياق مختلف يخضع لاعبو الزمالك والجهاز الفنى للأبيض بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو لتحليل "رابيد تيست" الخاص بالكشف عن فيروس كورونا، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لخوض مباراة الفريق المرتقبة أمام بيراميدز، المقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز.

ويسعى الزمالك لتحقيق ثانى انتصاراته فى المسابقة المحلية عقب فوزه على المقاولون العرب، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء السبت الماضى، فى افتاح مبارياته بمسابقة الدورى للموسم الجديد، ليحصد أول ثلاثة نقاط له فى المسابقة، يحتل بهم المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى بالتساوى مع الأهلى وسيراميكا كليوباترا اللذان احتلا المركزين الأول والثانى، عقب نهاية الجولة الأولى، فى حين خسر بيراميدز أولى مبارياته فى المسابقة من الاتحاد السكندرى، بهدفين مقابل هدف، ليحتل المركز الرابع عشر فى جدول الترتيب بدون رصيد من النقاط.