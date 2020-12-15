شكرا لقرائتكم خبر عن 25.5 مليون جنيه إيرادات الزمالك من الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد نادى الزمالك قرابة 25.5 مليون جنيه قيمة إيرادات بيع وإعارة وفسخ عقود 7 لاعبين، خلال الميركاتو الصيفى الأخير، حيث رحل عن صفوف الزمالك فى الميركاتو الصيفى، الثنائى أحمد رفعت ومحمد عنتر لصفوف النادي المصري، ولاعب الوسط محمد حسن لصفوف سيراميكا كليوباترا، وأحمد كابوريا الذى رحل مجانا لصفوف المقاولون العرب ونفس الأمر بالنسبة لمعروف يوسف المنتقل لصفوف البنك الأهلي والإيفواري رزاق سيسيه المنتقل لصفوف الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة للموسم الرابع على التوالي وأخيرا الكونغولي كاسونجو الذى تم فسخ عقده.

وتقاضى نادى الزمالك 6 ملايين جنيه نظير رحيل أحمد رفعت لصفوف النادى المصرى فى صفقة انتقال نهائى وحصل النادى الأبيض على نفس المبلغ نظير انتقال محمد عنتر للفريق البورسعيدي بشكل نهائي.

فيما تقاضى نادى الزمالك 2.5 مليون جنيه نظير رحيل محمد حسن لاعب الوسط لصفوف سيراميكا كليوباترا، بينما حصل على 200 ألف دولار "قرابة 3 مليون جنيه مصرى" نظير إعارة الإيفوارى رزاق سيسيه لصفوف الاتحاد السكندرى لمدة موسم وهى الإعارة الرابعة على التوالى للاعب الإيفوارى فى صفوف زعيم الثغر.

بينما تنازل الكونغولى كاسونجو عن 8 ملايين جنيه، نظير رحيله عن نادى الزمالك، ليقوم اللاعب باختيار وجهته المقبلة كما يشاء دون تدخل القلعة البيضاء.

ورحل الثنائى أحمد كابوريا والنيجيرى معروف يوسف عن صفوف الزمالك، دون حصول النادى الأبيض على قيمة مالية فى ظل عدم الحاجة لوجودهما، ووضع مسئولو القلعة البيضاء، بندا خاصا فى عقد معروف يوسف، ليحق للنادى استرداده خلال أى فترة انتقالات قادمة، نظير سداد 300 ألف دولار لنادى البنك الأهلى، الذى حصل على خدمات اللاعب.