شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى بفيديو مع والدته: لو كان العالم بكفة وأمى فى كفة لاخترت أمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر والأهلى السابق، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، فيديو يجمع عدد من الصور مع والدته بعد إعلانه مرورها بوعكة صحية، وعلق على الفيديو قائلا: "لو كان العالم فى كفة.. وأمى فى كفة لاخترت أمى"، وذلك على أنغام أغنية "دى هى أكتر واحدة حبتنى فى حياتى".



الحضرى

وكان عصام الحضرى، قد شارك جمهوره بالدعاء لوالدته بالشفاء بعد مرورها بوعكة صحية، ونشر صورة لها عبر حسابه بموقع "انستجرام"، معلقا عليها، قائلا، "حبيبتي يا أمى ألف سلامة عليكى ربنا يحفظك ويبارك فى صحتك وعمرك ويبعد عنك كل سوء يارب ويتم شفاءك على خير"، وعلق عدد كبير من متابعي الحضري علي الصورة متمنين لوالدته الشفاء والسلامة.

من ناحية أخرى احتفل عصام الحضرى بخطبة ابنته شدوى منذ أيام على عمر طارق العزبى فى حفل صغير بفيلا بالسادس من أكتوبر، وكان وجه الحضرى رسالة لها قائلا :" ألف ألف مبروك يا حبايب قلبى ربنا يسعدكوا ويخليكوا لبعض ويبعد عنكوا أى شىء وحش ويباركلكوا فى حياتكو".

فى سياق آخر، أكد عصام الحضرى أنه سيطير إلى تونس بعد الاحتفال بخطبة ابنته والاطمئنان على حالة والدته الصحية، وكان قد أكد الاتفاق بشكل نهائى على تولى تدريب حراس مرمى النجم الساحلى، لافتا إلى أن جورفان فييرا المدير الفني للنجم الساحلى، رحب بوجوده ضمن أفراد جهازه المعاون، مضيفًا أنه كان من المنتظر أن يتوجه إلي تونس الأسبوع الحالى إلا أن مرض والدته منعه من السفر، ومن المقرر أن يسافر خلال الأيام المقبلة فور الاطمئنان علي حالتها الصحية من أجل توقيع العقود بشكل رسمي، وتولي المهمة.

وتابع السد العالى "عندما عرضت الإدارة اسمى علي فييرا ليصبح مدربًا لحراس المرمى" جاء رد الخواجة: "طبعا الحضرى من أفضل حراس مرمى في العالم وكان لازم يكون مدرب لحراس الفريق من زمان".