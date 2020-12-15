رونالدو: أفضل مشاهدة الملاكمة.. وأرغب في السير على نهج فيدرر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، رياضته التي يفضل مشاهدتها، مؤكدًا أنه لا يحب مشاهدة مباريات كرة القدم، كما أضاف أنه ليس متعجلًا لاتخاذ قرار الاعتزال.

وخلال فيلم وثائقي بعنوان "عوالم موازية"، قال رونالدو لنجم الملاكمة جينادي جولوفكين: "لعب كرة القدم هو شغفي ، لكني أفضل مشاهدة الرياضات الأخرى على التلفزيون".

وأضاف البالغ من العمر 35 عامًا: "بين مشاهدة مباراة كرة قدم أو ملاكمة أو فنون قتالية UFC ، اخترت الملاكمة أو UFC."

وتابع: "أعتقد أن ممارسة الملاكمة مفيدة لكرة القدم لأنها تُنمي حواسك وتعلمك ردود الفعل".

وأشار الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، إلى أنه ليس متعجلًا في اتخاذ قرار الاعتزال، لكن في الوقت ذاته، أوضح أنه مستعد لتكييف أسلوب لعبه مثل لاعب التنس روجيه فيدرر.

وأضاف رونالدو: "في سن الثالثة والثلاثين تبدأ التفكير في قدميك، أريد أن أستمر في اللعبة، لكن سينظر الناس إلي ويقولون (كريستيانو كان لاعباً رائعاً لكنه الآن بطيء لا أريد ذلك)".

وواصل: "يمكنك تغيير الكثير في جسمك، لكن المشكلة ليست كذلك، إنها تعتمد على عقليتك ، دوافعك وخبراتك، والتي أعتقد أنها أكثر الأشياء تعقيدًا".

وأتم: "في الرياضة ، يمكنك أن تنضج، انظر إلى فيدرر في التنس ؛ يبلغ من العمر 37 أو 38 عامًا ولا يزال في ذروته ، وهناك البعض في الملاكمة أيضًا".