مصدر لمصراوي: اتحاد الكرة يحاول تأجيل مباراة ليبيا بعد أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط:
قال مصدر في اتحاد الكرة، إن هناك محاولات لتأجيل مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الليبي ضمن بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية للشباب والمقرر لها مارس 2021.
وكانت عدوى فيروس كورونا قد ضربت عناصر المنتخب المصري خلال الساعات الماضية وهو ما خلف إصابات على مستوى الجهاز الفني أبرزهم المدير الفني ربيع ياسين وعدد من اللاعبين وصل إلى 14 لاعبًا.
وأضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه من خلال تصريحات لمصراوي اليوم الثلاثاء، أن جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة التي تدير اتحاد الكرة، والذي وصل تونس صباح اليوم لرئاسة البعثة يسعى لتأجيل المباراة بسبب عدد الإصابات الذي ضرب صفوف المنتخب.
وكان وليد ماهر المنسق الإعلامي للمنتخب المصري قد أكد من خلال تصريحات إذاعية أنهم في انتظار القرار من جانب لجنة المسابقات واللجنة الطبية بالكاف لحسم مصير هذه المباراة مع كامل الاستعداد لخوضها في الوقت نفسه.
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