منتخب الشباب يوضح موقف إقامة مباراة ليبيا بعد أزمة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد وليد ماهر المنسق الإعلامي لمنتخب مصر للشباب، أن موقف مواجهة ليبيا ببطولة شمال إفريقيا غير واضح حتى الآن، ولا يزال الجميع ينتظر قرار لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وقبل ساعات، قال ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب، إن نتيجة المسحة الثانية لفيروس كورونا أثبتت إيجابية إصابته بالفيروس بالإضافة إلى 14 لاعبًا في منتخب الشباب.

وأضاف ماهر في تصريحات إذاعية، إنه بعد تلقيه نتيجة المسحة الثانية أبلغ بها المشرف على منتخب مصر للشباب جمال محمد علي، لافتا أن اللوائح تنص على ضرورة وجود 15 لاعبًا لإقامة المباراة.

وتابع:" الموقف حتى الآن غير واضح، لكننا كمنتخب مصر جاهزين في أي وقت لخوض المباراة وجميع اللاعبين حصلوا على تعليمات من الجهاز الفني بذلك".

وأوضح، أن الجميع داخل المنتخب المصري للشباب ينتظر قرار اللجنة الطبيبة في كاف ولجنة المسابقات لتحديد موقف منتخب مصر من المشاركة أو الاستبعاد من البطولة.

وأكمل:" الجانب التونسي مهتم بوجود مصر في البطولة، ولابد من تطبيق روح القانون فهذا ظرف قهري وأصيب 17 لاعبًا بكورونا، ولابد أن يكون هناك استثناء".

وأتم تصريحاته:" القوام الأساسي لمنتخب الشباب معظمه مصاب بكورونا، ونحاول أن نكون أكثر تفائل لكن الموقف صعب، وربيع ياسين وضع تشكيل المباراة المقرر لها الثانية مساء اليوم بتوقيت تونس، وفي انتظار قرار كاف".