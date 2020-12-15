تشكيل ريـال مدريد المتوقع أمام بيلباو بالليجا

يلتقى الفريق الملكى ريـال مدريد نظيره أتليتك بلباو مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدورى الإسبانى.

من المقرر أن تبدأ مباراة ريـال مدريد وأتليتك بلباو، في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة ، والثانية عشرة

منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة، والواحدة صباح الأربعاء بتوقيت أبوظبى.

تشكيل ريـال مدريد المتوقع أمام بيلباو:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في الدفاع: دانيال كاربخال، فاران، سيرجيو راموس، فيرلند ميندي

في الوسط: لوكا مودريتش، فيدريكو فالفيردي، توني كروس

في الهجوم: رودريجو، كريم بنزيمة ، ماركو أسينسيو

ويحتل ريـال مدريد المركز الثالث في ترتيب الدورى الإنجليزى حتى الآن برصيد 23 نقطة، بينما يأتي أتليتك بلباو في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة.

ويحتل صدارة الدورى الإسباني حتى الآن فريق ريـال سويسداد برصيد 26 نقطة، بينما يأتي بعده في الوصافة أتليتكو مدريد برصيد 26 نقطة، متساويًا مع سوسيداد في عدد النقاط، ولكن متأخرًا عنه بفارق الأهداف.