منتخب الشباب يستدعي ثنائي سيراميكا كليوباترا والجونة

يخضع ثنائي منتخب الشباب مصطفى ميسي، لاعب سيراميكا كليوباترا، وأحمد حسام، لاعب الجونة لمسحة كورونا خلال ساعات قليلة، تمهيدًا لسفرهما إلى تونس من أجل الانتظام في صفوف الفراعنة.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب استدعاء الثنائي لدعم صفوف المنتخب في ظل إصابات كورونا التي وصلت إلى 17 لاعبًا قبل أن تتحول مسحة 3 لاعبين من

إيجابي إلى سلبي.

ويعمل عادل محفوظ مدير منتخب مصر على إنهاء إجراءات سفر اللاعبين حتى يكون بإمكانهما اللحاق بمنتخب الشباب قبل مواجهة تونس يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لتصفيات شمال أفريقيا.

وتحتضن تونس فعاليات بطولة شمال إفريقيا، خلال الفترة من 15 إلى 28 ديسمبر

الجاري، وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهة منتخب مصر لنظيره الليبي، اليوم الثلاثاء، على ملعب "المنزة"، على أن يواجه نظيره التونسي يوم 18 من الشهر ذاته على ملعب "رادس".

ويلاقي المنتخب الوطني نظيره الجزائري يوم 24 ديسمبر الجاري على ملعب "المنزة"، ويختتم شباب الفراعنة، مواجهاتهم في البطولة بملاقاة المنتخب المغربي يوم 27 ديسمبر الجاري، على ملعب "المنزة"، على أن تقام جميع مباريات المنتخب المصري في تمام الساعة 2 عصرًا بتوقيت القاهرة.