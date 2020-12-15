تشكيل مانسشتر سيتي المتوقع أمام ويست بروميتش بالبريميرليج

يستضيف فريق مانشستر سيتى نظيره ويست بروميتش ألبيون، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدورى الإنجليزى الممتاز، "البريميرليج".

ومن المقرر أن تبدأ مباراة مانشستر سيتى و ويست

بروميتش في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت أبوظبى.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة اليوم:

يفكر بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بتشكيل فريقه خلال مواجهة اليوم ومن المتوقع أن يدفع بـ:

في حراسة المرمى: إيدرسون

في الدفاع: جواو كانسيلو، روبن دياز، جون ستونز، كايل والكر

في الوسط: فيرناندينهو، كيفين دي بروين، رودي

في الهجوم: رحيم سترلينج، جابرييل خيسوس، رياض محرز