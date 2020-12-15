تعرف علي أهم مباريات اليوم الثلاثاء بالدوريات الكبرى والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الثلاثاء ، مباريات عديدة في الدوريات الأوربية الكبرى ، بالدورى الإنجليزى والألمانى واللإسباني و الإيطالي .

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم:

ريال مدريد × أتلتيك بلباو – الحادية عشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

وولفرهامبتون × تشيلسي – الثامنة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

مانشستر سيتي × وست بروميتش – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني اليوم

آينتراخت فرانكفورت × بوروسيا مونشنجلادباخ – السابعة والنصف مساء

فيردر بريمن × بوروسيا دورتموند – التاسعة والنصف مساء

شتوتجارت × يونيون برلين – التاسعة والنصف مساء

هيرتا برلين × ماينز – التاسعة والنصف مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

أودينيزى × كروتوني – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 4

بينيفينتو × لاتسيو – العاشرة إلا الربع مساء – على قناة beIN Sports HD 4