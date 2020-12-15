طلائع الجيش يختتم استعداداته لمواجهة أسوان بالدورى

يختتم فريق طلائع الجيش، بقيادة طارق العشري، اليوم الثلاثاء، تدريباته لمواجهة أسوان بالجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى الممتاز، التى تقام في الثانية والنصف غداً الأربعاء على ملعب بتروسبورت، حيث يسعى أبناء العشري في تحقيق أول انتصار لهم في الدوري، خصوصًا بعد تعادلهم أمام الجونة بهدف لكل فريق فى الجولة الأولى.

يستعيد فريق الجيش جهود مدافعه أحمد علاء، المعار من الأهلى، فى مواجهة أسوان المقبلة، بعد غيابه عن المباراة الأولى فى الدورى أمام الجونة بسبب الإيقاف، وتعرض

أحمد علاء للطرد فى نهائى كأس مصر أمام الأهلى، وخسره الطلائع بركلات الترجيح 3-2 بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة بالتعادل الإيجابى، بهدف لكل فريق، تقدم كهربا للأهلى وتعادل ناصر منسى للطلائع.

وخضع فريق طلائع الجيش مسحة كورونا أمس الإثنين، قبل مواجهة أسوان، حيث تأكدت إصابة كل من خالد سطوحي، إسلام جمال ومهند لاشين وإسلام محارب لاعبى الفريق الذين أعلنوا إصابتهم عبر حساباتهم على

مواقع التواصل الاجتماعى.

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة أسوان الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى العام، فى المباراة التى يستضيفها ستاد بتروسبورت، في الثانية والنصف ظهراً.

وأغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش صفحة مباراة الجونة التى أقيمت عصر الجمعة وانتهت بالتعادل 1-1، على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة الأولى لمسابقة الدورى. وحذر الجهاز الفني لفريق الجيش بقيادة طارق العشرى، لاعبيه من خطورة فريق أسوان الذى ظهر بمستوى مميز مع افتتاح بطولة الدوري وتمكن من حصد النقاط الثلاث فى أول مباراة على حساب فريق إنبى، مشدداً على ضرورة احترام تماسيح النيل لحصد أول ثلاث نقاط فى المسابقة.