شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرفع درجة الاستعدادا قبل مواجهة الانتاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته ضمن برنامج الاعداد للقاء الإنتاج الحربى يوم الخميس المقبل فى ثانى جولات مسابقة الدورى الممتاز.

وخاض الفريق مران قوى مساء أمس إشتمل المران على خوض جميع اللاعبين تدريبات فى صالة الألعاب الرياضية «الجيم»، قبل أن يؤدى البدلاء وباقى اللاعبين دون الأساسيين تدريبات خططية وتكتيكية.

وحرص الجهاز الفنى بقيادة البرازيلى ريكاردو على عقد اجتماع مع حازم مرسى مهاجم الفريق الشاب للاطمئنان على صحته، وأدى الثلاثى أحمد مصطفى وحازم مرسى وأحمد أيمن تدريبات تأهيلية على هامش المران.

واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء ، حيث حرص كل لاعبى الفريق على بذل قصارى جهدهم من أجل نيل ثقة الجهاز الفنى.