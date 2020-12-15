شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات أزمة منتخب الشباب .. نقل ربيع ياسين لاحدى مستشفيات تونس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتابع اتحاد الكرة الحوال بعثة منتخب مصر للشباب مواليد 2001 بعد تعرض عدد كبير من اللاعبين للاصابة بكورونا بجانب نقل ربيع ياسين لأحد المستشفيات بتونس بعد إصابته بفيروس كورونا، للاطمئنان على صحته بعد ثبوت إيجابية العينة الثانية.

وتأكدت إقامة مباراة منتخب مصر للشباب وليبيا فى موعدها اليوم الثلاثاء، وعدم تأجيلها بعد سلبية عينة 3 لاعبين من فيروس كورونا ليصل عدد اللاعبين غير المصابين إلى 14 لاعبا سيتم خوض اللقاء بهم.

كما يجرى صباح اليوم خضوع بعض اللاعبين الـ14 المصابين بفيروس كورونا لأشعة مقطعية على الصدر، وحال تأكد سلامتهم سيتم ضمهم للقائمة المشاركة فى مباراة ليبيا.