شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالغني نوح: انتصاراتنا ليست مصادفة ولا نخشى الكبار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

حقق مسافي نتائج جيدة في دوري الدرجة الأولى، ونجح في تحقيق الفوز في3 مباريات توالياً ، وبات مسافي منافساً على صدارة الدوري، وهو على بعد نقطة من الإمارات الأول، ويقف المدرب المواطن عبدالغني نوح وراء هذه الطفرة الفنية، فقد غيّر طريقة لعب مسافي من فريق يعتمد على الدفاع والهجمات المرتدة إلى فريق يلعب بتوازن كبير، وبأسلوب أقرب للهجومي، فيما تقف إدارة النادي بقيادة المحرزي وراء التخطيط والعمل الإداري .

ويؤكد مدرب مسافي أن هذه النتائج ليست مصادفة، وقال: «قد يقول البعض إننا حققنا نتائج جيدة، لأننا لم نواجه المرشحين، وهذا ليس صحيحاً، أعتقد أن فريقي قادر على تحقيق نتائج جيدة في مواجهة كل المنافسين، وسنلعب للفوز في كل مباراة، لدينا فريق جيد ولاعبون مميزون هم محل رهان وثقة، وهناك إدارة دعمتنا بكل قوة وساندتنا، ولذلك لا نخشى أحداً، أضف إلى ذلك أننا نلعب من دون ضغوط، لأن الضغوط على منافسينا، وخاصة المرشحين، وسنستفيد من هذه النقطة».

وعن طموحات فريقه بعد هذه النتائج، قال: «طبيعي أن تكبر الطموحات مع النتائج، لكننا بالطبع لسنا مرشحين للصعود، وعموماً مازلنا في بداية الدوري، وعلينا أن نواصل العمل بجد .