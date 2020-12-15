شكرا لقرائتكم خبر عن مهـدي علـي مديـراً فنيـاً لشبـاب الأهلـي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كتب: ضياء الدين علي

علم «الخليج الرياضي» من مصادره أن نادي شباب الأهلي اتفق مع المدرب الوطني مهدي علي لتدريب الفريق الأول لكرة القدم، حيث إنه كان قد تلقى العرض لتدريب «الفرسان» منذ فترة، لكن لما تواصلت معه مؤخراً لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة لتولي مهمة تدريب المنتخب في المرحلة المقبلة خلفاً للكولومبي بينتو، أعطى الأولوية ل «الأبيض» وللواجب الوطني الذي تقتضيه المرحلة الحرجة التي يمر بها حالياً في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال وكأس أمم آسيا، وقد تفهمت إدارة النادي الظروف والملابسات في الحال وعززت موقفه من نفس المنطلق الوطني.

وأخيراً بعد أن ذهبت بوصلة إدارة اتحاد الكرة نحو المدرب الهولندي فان مارفيك ليعود مجدداً لتولي المهمة مع المنتخب، وتأكد شباب الأهلي من انتهاء مفاوضات اتحاد الكرة قرر التعاقد معه ومن المقرر أن يتم التوقيع على العقد خلال الساعات القليلة القادمة ، وسوف يباشر مهدي المهمة رسمياً وعملياً اليوم في ملعب استاد راشد ليقود المران الأول له مع الفريق.