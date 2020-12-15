شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض دخول حسين الشحات فى صفقة شراء لابا كودجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو النادى الأهلى التفريط فى حسين الشحات لاعب وسط الفريق فى صفقة شراء لابا كودجا مهاجم العين الإماراتى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وطلب العين استعادة حسين الشحات من الأهلى خلال الميركاتو الشتوى المقبل، وذلك للموافقة على بيع لابا كودجا للفريق الأحمر، واستطلع مسئولو الأهلى طلبات نادى العين لشراء لابا كودجا ليفاجأوا برغبة العين فى استعادة حسين الشحات والذى تم بيعه للأهلى مقابل 5 ملايين دولار، ويحاول الأهلى تدعيم هجومه بلاعب أجنبى سوبر ليحل محل جيرالدو، وذلك لكى يشارك مع الفريق الأحمر فى كأس العالم للأندية.

وأكد مسئولو الأهلى أن حسين الشحات واحد من أهم عناصر الفريق الهجومية، والتفريط فى خدماته أمر غير مطروح، مشددين أن سيتم الدخول في مفاوضات مع العين لشراء كودجا من خلال دفع مبلغ مالي.

وطلب موسيمانى المدير الفني تدعيم الأهلي قبل مشاركة المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية، ويرى موسيماني أن الأهلي يحتاج تدعيما قويا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة حتى يستعين بها الفريق في مونديال الأندية الذي سيشهد منافسة قوية، لاسيما أن جميع الفرق تطوّر مستواها بشكل واضح فالأندية الأسيوية أصبحت تقدم عروض ونتائج قوية بجانب أندية أمريكا اللاتينية فيما يعلم الجميع قون بايرن ميونيخ والذي سيُشارك في البطولة بوصفه بطلاً لأوربا.

وأشار موسيمانى إلى أنه آخر مرة شارك الأهلي في مونديال الأندية كانت بعد بطولة 2013 ولقد تغيّرت كرة القدم كثيراً خلال السنوات الماضية فالكرة في آسيا تغيرت وتطورت كثيرا.. لقد تعاقدوا مع أسماء كبيرة أمثال تشافي وكازولا وغيرهما ، ويرغب موسيماني مناقشة إدارة الاهلي في ملف تدعيمات الفريق سريعاً حتى يتثنى للإدارة ضم أكثر من صفقة قوية للفريق في يناير المقبل تُضيف للأهلي في هذا الحدث العالمي الذي يُشارك فيه بطل مصر بعدما توّج ببطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر الماضي بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف.