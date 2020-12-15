شكرا لقرائتكم خبر عن المسابقات تستقر على إيقاف رمضان صبحى مباراة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة مازن مرزوق على إيقاف رمضان صبحى لاعب بيراميدز مباراة واحدة بعد حصوله على البطاقة الحمراء فى مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندرى فى الأسبوع الأول بالدورى، خاصة أن تقرير الحكم محمد الصباحى لم يتضمن أى إدانة للاعب تستوجب إيقافه أكثر من مباراة أو إحالته للجنة الانضباط.

وحصل رمضان صبحى على البطاقة الصفراء أثناء المباراة، قبل أن يحصل على الحمراء بعد انتهاء اللقاء بداعٍ اعتراضه على قرارات الحكم.