شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الستار صبرى يقود منتخب الشباب أمام ليبيا بعد إصابة ربيع ياسين بـ كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقود عبد الستار صبرى مدرب مساعد منتخب الشباب تحت 20 عاما، مباراة الفريق اليوم أمام ليبيا فى الثالثة عصرا فى تونس، فى افتتاح التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بموريتانيا، بعدما تأكد غياب ربيع ياسين المدير الفنى للمنتخب عن المباراة بعدما جاءت نتيجة المسحة الثانية التى خضع لها أمس إيجابية.

وطلبت بعثة منتخب الشباب من كاف إقامة المباراة اليوم سواء بـ14 أو 15 لاعبا، حيث يترقب المنتخب نتيجة مسحة السيد عطية حارس الزمالك حال تأكد سلبيتها سيخوض الفراعنة الصغار المباراة بـ15 لاعبا وفقا للوائح البطولة.

وأظهرت نتيجة المسحة التى خضع لها لاعبو منتخب الشباب أمس سلبية عينة 3 لاعبين من فيروس كورونا ليصل عدد اللاعبين غير المصابين إلى 14 لاعبا يمكن خوض اللقاء بهم.

فى السياق ذاته تأكدت سلبية عينة اللاعب مصطفى أشرف نجل وزير الشباب والرياضة من فيروس كورونا والمتواجد ضمن قائمة منتخب مصر للشباب الذى يستعد لمواجهة منتخب ليبيا.

وفى هذا الإطار قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن التواصل مستمر مع عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة والسفير إيهاب فهمى سفير مصر فى تونس للاطمئنان على بعثة منتخب مصر للشباب، وأنه تواصل مع ربيع ياسين المدير الفنى للمنتخب لمتابعة حالة المصابين بكورونا.

وأكد وزير الرياضة، فى تصريحات تليفزيونية، أن الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة سافر إلى تونس للاطمئنان على البعثة.