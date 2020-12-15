الليلة .. مانشستر سيتى يستضيف ويست بروميتش بالدورى الإنجليزي

يستضيف فريق مانشستر سيتى نظيره ويست بروميتش ألبيون مساء اليوم الثلاثاء، علي ملعب الاتحاد ، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدورى الإنجليزى.

ومن المقرر أن تبدأ مباراة مانشستر سيتى و ويست بروميتش في تمام العاشرة مساءً بتوقيت

القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبوظبى.

ويسعي السيتي لحصد ثلاث نقاط في مباراته اليوم ، حيث يحتل المركز التاسع حتي الأن في ترتيب

الدورى الإنجليزى برصيد 19 نقطة، بينما يحتل وست بروميتش المركز التاسع عشر برصيد 6 نقاط .

يذكر ان أكدت الحكومة البريطانية مساء أمس الإثنين إقانة مباريات الدورى الإنجليزى المتبقية بدون جمهور ، بعدج ان اصبحت إنجلترا في في ترتيب الثالث من بين دول العالم في أكبر عدد إصابات بكورونا.