فرج عامر: أحمد سامى مدرب كبير وانتظروا سموحة هذا الموسم

أبدى فرج عامر رئيس نادى سموحة رضاه التام عن مستوى الفريق الكروى الأول خلال مواجته لفريق غزل المحلة رغم التعادل الإيجابى بين الفريقين فى المباراة التى جمعتهما أمس على ستاد الأسكندرية فى اطار مباريات الجولة الأولى.

ووجه رئيس نادي سموحة، رسالة إلى بعض المتربصين بالجهاز الفنى وأكد أن أحمد سامى مدرب كبير وسيحقق الكثير من النتائج

الطيبة مع الفريق خلال الفترة القادمة ، خاصة وأنه من أشد الداعمين والمساندين له منذ تعينه فى الموسم الماضى. وقال فرج عامر: الكابتن أحمد سامي المدير الفني لكرة القدم بنادي سموحة، أعاد الهيبة لفريق سموحة فى الموسم الماضى بعد أن افتقدناها لمدة 5 سنوات وحقق المركز الخامس وهذا يدل على قدراته التدريبية العالية.

وأشاد رئيس سموحه بمستوى فريقه رغم عدم تحقيقه الفوز فى افتتاح مبارياته بالدورى وأكد أن سوء التوفيق لعب دورا فى التعادل فى ظل اضاعه "الموج الأزرق" للعديد من الفرص السهلة خلال اللقاء .

هذا واتفق المدير الفنى مع رئيس النادى على ابرام العديد من الصفقات السوبر خلال الميركاتو الشتوى المقبل لمواصلة خطة تطوير الفريق فى الموسم الجديد من اجل العودة للمنافسة على درع الدورى .