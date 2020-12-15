شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. أجاى يفتتح مستشفى الأهلى فى الموسم الجديد مبكرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن جونيور أجاى افتتح مستشفى الأهلى فى الموسم الجديد مبكرًا بعد إصابته فى الوتر الوحشى وتأكد غيابه من شهرين إلى 3 أشهر قبل إنطلاق الموسم الجديد الذى بدأه الأحمر بالفوز على مصر المقاصة بنتيجة 3 / 1 فى الجولة الأولى.

يخضع النيجيرى جونيور أجاى، لاعب الأهلى، لجراحة فى الوتر الوحشى داخل مصر بعدما رفض مسئولو القلعة الحمراء فكرة إجراء اللاعب للجراحة خارج مصر، ويخضع جونيور أجاى للجراحة تحت إشراف أحد الأطباء الكبار فى مصر المُتخصصين فى هذه النوعية من الجراحات، ومن المقرر أن يغيب اللاعب فترة تتراوح من شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وأعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى عقب مباراة المقاصة أمس، الأحد، أن جونيور أجاى يعانى من إصابة فى الوتر الوحشى، وهو وتر بجوار أكيلس، وسيغيب عن الفريق فى الفترة المقبلة.

وأكد مدير الكرة أن الوتر الوحشى بجانب وتر أكيلس ويحتاج لتدخل جراحى وهو ما سيتم خلال الساعات المقبلة، موضحاً ن أجاى سوف يخضع لبرنامج علاج طبيعى خلال الفترة المقبلة، على أن يكون هناك فحص مستمر لحالته لقياس مدى تقدمه فى برنامج العلاج.

كشف الدكتور أسامة مصطفى طبيب الفريق الأول أن أجاى مصاب بخلع فى الوتر الوحشى خلف عظمة الشاظية، واتعرض على أساتذة وقرروا التدخل الجراحى، وغيابه سيتراواح بين شهرين ونصف إلى 3 أشهر ليعود إلى الملعب.

وإستهل فريق الأهلي رحلة الدفاع عن لقب الدوري بتحقيق فوز كبير على المقاصة بثلاثة أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء ،الأحد، بإستاد السلام في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز .

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب أجاى فى الصور التالية :