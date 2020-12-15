شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الزمالك يحسم مصير مباراة منتخب الشباب أمام ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع السيد عطية حارس مرمى فريق الزمالك ومنتخب الشباب لمسحة، اليوم الثلاثاء، لتحديد مصيره النهائى سواء بإصابته بفيروس كورونا من عدمه، وعلى أساس نتيجة هذه المسحة يتحدد أيضا مصير مباراة منتخب الشباب أمام نظيره الليبى فى الثالثة عصر اليوم فى افتتاح تصفيات أمم أفريقيا 2021 فى تونس، خاصة أنه حال تأكد سلبية عينة الحارس سيصبح عدد لاعبى المنتخب الجاهزين لخوض المباراة 15 لاعبا ويستطيع المشاركة فى البطولة وفقا للوائح الخاصة بها.

وأظهرت نتيجة المسحة التى خضع لها لاعبو منتخب الشباب أمس سلبية عينة 3 لاعبين من فيروس كورونا ليصل عدد اللاعبين غير المصابين إلى 14 لاعبا يمكن خوض اللقاء بهم.

فى السياق ذاته تأكدت سلبية عينة اللاعب مصطفى أشرف نجل وزير الشباب والرياضة من فيروس كورونا والمتواجد ضمن قائمة منتخب مصر للشباب الذى يستعد لمواجهة منتخب ليبيا.

وفى هذا الإطار، قال الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، إن التواصل مستمر مع عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة والسفير إيهاب فهمى سفير مصر فى تونس للاطمئنان على بعثة منتخب مصر للشباب، وأنه تواصل مع ربيع ياسين المدير الفنى للمنتخب لمتابعة حالة المصابين بكورونا.

وأكد وزير الرياضة، فى تصريحات تليفزيونية، أن الدكتور جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة سافر إلى تونس للاطمئنان على البعثة.